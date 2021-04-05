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Giriş Tarihi: 5.4.2021 10:19

İstanbul barajlarında ne kadar su var? İşte 5 Nisan 2021 tarihi İSKİ verileri

Şerif Can Şerif Can
İstanbul barajlarında ne kadar su var? İşte 5 Nisan 2021 tarihi İSKİ verileri

verilerine göre kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 74,7 olarak ölçüldü. İstanbul’un önemli barajlarından olan Ömerli’de su seviyesi yüzde 94’e yaklaştı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan verilere göre içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 74.7 olarak ölçüldü.

Barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 55,54 arttı. Açıklanan verilere göre 23 Mart'ta 66.48 olan baraj doluluk oranı 14 gün içerisinde ise yüzde 8.22'lik artış gösterdi.

İstanbul'un önemli barajlarından olan Ömerli'de su seviyesi yüzde 90'nın üzerine çıktı. Her bir barajdaki doluluk oranı; Ömerli 92.23, Pabuçdere 55.01, Sazlıdere 39.64, Büyükçekmece 73.45, Alibey 63.86, Terkos 69.79, Kazandere 64.22, Elmalı 87.12, Darlık 89.59 ve Istrancalar 67.35 olarak kaydedildi.

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İstanbul barajlarında ne kadar su var? İşte 5 Nisan 2021 tarihi İSKİ verileri
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