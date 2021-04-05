Kamyon arkasında tehlikeli yolculuk

İstanbul Büyükçekmece'de D-100 Karayolu üzerinde uzun mesafe boyunca pedal çeviren dört bisiklet sürücüsü, enerjiden tasarruf etmek için tehlikeli bir yola başvurdu. Kamyonete tutunarak hız kazanmaya çalışan grup yürekli ağza getirdi. Bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu, diğer sürücüler tarafından işte böyle görüntülendi.

Olay, D-100 Karayolu Büyükçekmece Kumburgaz mevkii Avcılar istikametinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre uzun süredir pedal çeviren dört bisiklet sürücüsü, mola vermek yerine ilginç bir yola başvurdu. Bisikletli grup, enerjiden tasarruf etmek için önlerinde seyreden kamyonun arkasına yanaştı. Gruptan bazıları kamyonete tutunarak seyretmeye çalışırken bazıları ise kamyonun tam dibine yanaşarak pedal çevirmeye başladı.

YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ



Kamyon şoförü, bisikletli sürücüleri fark etmesiyle kornaya basarak arkasından seyreden grubu ikaz etmeye başladı. Bisikletli grup, şoförün ikazlarıyla tehlikeli yolculuklarına son verdi. Kamyon şoförünün dikkati yaşanabilecek büyük bir facianın önüne geçti. Grubun arkasında seyreden bir sürücüsü ise yaşanan anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.