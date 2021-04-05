Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa kabri başında dualarla anıldı

Osmanlı tarihinin en önemli komutanlarından olan ve Plevne'de verdiği destansı mücadeleyle tarihe geçen Gazi Osman Paşa, vefatının 121'inci Sene-i devriyesinde Fatih Camii bahçesinde bulunan kabri başında anıldı.

5 torununun da katıldığı anma törenine İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, Gaziosmanpaşa Başsavcısı Haydar Memiş, Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği program sonrasında kabri ziyarete gelen herkese tatlı ikram edildi. Ardından Kadir Topbaş'ın kabri ziyaret edildi.

"MİLLETİMİZİN YİĞİT EVLATLARI İNŞALLAH GAZİ OSMAN PAŞA'YI ARATMAZLAR"

Gazi Osman Paşa'nın kabri başında açıklamalarda bulunan Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, "Allah kendisine rahmet eylesin. Milletimizin yiğit evlatları inşallah Gazi Osman Paşa'yı aratmazlar. Programı gerçekleştiren değerli arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

"GAZİOSMANPAŞA'DAYAŞAMAK ONUN İSMİNİ TAŞIMAK BİZİM İÇİN BİR GURUR"

Gazi Osman Paşa gibi nesillerin yaşadığı bir ülkeyi görmek istediğini söyleyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Dünyada ismini tarihe yazdıran komutanlar azdır. Bunlardan bir tanesi de Gazi Osman Paşa'dır. Yine ismini komutanın taşıdığı şehirler azdır. Onlardan bir tanesi de Gaziosmanpaşa'dır. Orada yaşamak onun ismini taşımak bizim için bir gurur. Onun gibi bir nesil yetiştirmek, onun gibi yöneticilere ve komutanlara sahip olan bir ülkede yaşamayı ve görmeyi istiyoruz ruhu şad olsun" şeklinde konuştu.