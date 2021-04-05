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Giriş Tarihi: 5.4.2021 20:25

SİBERAY güçlü şifre için dört ipucu açıkladı

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SİBERAY güçlü şifre için dört ipucu açıkladı

SİBERAY güçlü şifre oluşturmak için dört ipucu önererek, dikkat edilmesi gereken noktaların neler olduğunu açıkladı. İşte SİBERAY’dan güçlü şifre oluşturmak için dört ipucu...

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY) güçlü şifre oluşturmak için dört ipucunu sosyal medyadan paylaştı. SİBERAY, internette farklı hesaplar için aynı şifrenin kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

İKİ FAKTÖRLÜ KİMLİK DOĞRULAMASININ ÖNEMİNİN ALTI ÇİZİLDİ

Şifreleri belirlerken, tanımlayıcı ve tahmin edilebilir şifreleri tercih etmek gerektiğinin altını çizen SİBERAY, şifrelerde özel karakterlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca SİBERAY, farklı hesaplarda, iki faktörlü kimlik doğrulamanın kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

İŞTE DÖRT İPUCU

1: Farklı hesaplarınız için aynı şifreyi kullanmayın.

2: Tanımlayıcı ve tahmin edilebilir şifreler tercih etmeyin.

3: Özel karakterler tercih edin.

4: İki faktörlü kimlik doğrulama kullanın.

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SİBERAY güçlü şifre için dört ipucu açıkladı
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