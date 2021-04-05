Son dakika: 5 Nisan koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! İşte Covid-19 tablosunda son durum...

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Özellikle ülkemizde mutasyon oranının artması, vaka sayılarını da artırdı. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son risk haritasına göre 58 ilimiz kırmızı kategoriye yani çok yüksek riskli hale geldi. Alınan tedbirlerle salgın kontrol altına alınmaya çalışılırken, Sağlık Bakanlığı da 5 Nisan koronavirüs verilerini paylaştı. İşte koronavirüs vaka ve vefat sayısında son durum...

5 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre; son 24 saatte 245 bin 496 Covid-19 testi yapıldı, 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 193 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2407 oldu, 25 bin 627 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 130 bin 977'ye yükseldi.

DÜNÜN VERİLERİ:

Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 185 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 32 bin 263'a yükseldi. Toplamda 39 milyon 566 bin 99 test yapıldı. Bugün yapılan 246 bin 210 testten, 41 bin 998 yeni vaka sayısı, bin 508 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 3 milyon 487 bin 50 olduğu, bugün iyileşen 22 bin 674 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 105 bin 350'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise 2 bin 311 olduğu açıklandı.