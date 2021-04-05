Yetim Abdulvedud Türkiye'nin desteğiyle doktor olacak

Afganistan'da yetim bir çocuk olarak hayata başlayan Abdulvedud Muhammed, Türkiye Cumhuriyeti'nin destekleriyle Tıp Fakültesinde hayalini gerçekleştireceği günler için gayret ediyor.

Afganistan'da yedi kardeşin en küçüğü olarak dünyaya gelen Abdulvedud Muhammed, 1 yaşındayken babasını kaybedince ailesiyle birlikte göç etti. 13 yaşındaki ağabeyi aileye bakabilmek için çalışmaya giderek, kardeşinin okuması için para gönderdi. Afganistan'da çocuk yaşlarda çalışmaya başlayan Abdulvedud, terzi çıraklığı yaparken ortaokulu birincilikle bitirdi. Türk yetimhanesinin açtığı sınavlara girerek dereceyle okumaya hak kazanan Abdulvedud, 2,5 yıl Kabil'de okuduktan sonra, Bursa'daki uluslararası İmam Hatip Lisesi'ne girdi. Çocukluktan beri hayalini kurduğu tıp fakültesini kazanmak amacıyla derslerine çok iyi çalışan Abdulvedud, "Ben ilkokul beşinci sınıftayken amcamın kızı bizimle kalıyordu. Felçliydi. Hep hasta oluyordu. Tıbbi cihazlar olmadığı için pek bir şey yapamadılar, küçük yaşta hayatını kaybetti. Ben de o nedenle doktor olmayı hayal ettim. Tıp fakültesini kazandığımda annem çok çok sevindi. Okulun etrafında sevinçten turlar attım" diye konuştu.

TÜRKİYE'YE MÜTEŞEKKİRİM

Üç yıldır tıp fakültesinde okumaya devam eden ancak savaş ve ekonomik zorluklar nedeniyle ülkesine gidemediğini belirten Abdulvedud, "İnşallah tıp fakültesini bitirdikten sonra muhakkak Afganistan'a döneceğim. Beni buraya iyi bir eğitim alayım diye gönderdiler. Orada bana ihtiyaç var. Oradaki köylerde çok sağlık problemleri oluyor. Orada 40 yıldır savaş var. Benim hedefim bütün Müslümanlara ve insanlığa faydalı olmak. Türkiye'ye de yardım edeceğim inşallah. Beni hayalime kavuşturan Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk milletine, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu ile İHH'ya çok teşekkürlerimi sunuyorum. İleride iki ülke arasında sağlık açısından köprü olmak istiyorum" diye konuştu.