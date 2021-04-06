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Giriş Tarihi: 6.4.2021

binasını basan PKK yandaşları gözaltına alındı

TERÖR örgütü PKK yandaşları Fransa'da Avrupa Konseyi binasını bastı. Fransız polisinin biber gazıyla müdahale ettiği olayda 2 kişi gözaltına alındı. Avrupa Konseyi İletişim Direktörü Daniel Höltgen, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest kalması için gösteri düzenleyen PKK yandaşlarının Strasbourg'da bulunan Avrupa Konseyi'nin Agora binasına girdiğini belirterek, "PKK'lı göstericilerin Avrupa Konseyi'nin mülküne şiddetli ve izinsiz şekilde girmesine hızla son verdiği için polise bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.
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Avrupa Konseyi binasını basan PKK yandaşları gözaltına alındı
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