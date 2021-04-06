Bayrak yakan şüpheliye 3 yıl hapis talebi

Zeytinburnu'da bir iş yerinin önünde asılı Türk bayrağını çakmakla yakan Mahsun Doğan hakkında iddianame düzenlendi. Şüpheli Doğan'ın akıl hastalığının bulunmadığı kanaatinde olunması halinde ise üzerine atılı "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçundan 3 yıla kadar cezalandırılması istendi.

Bakırköy Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Mahsun Doğan 5 Aralık 2020 tarihinde Yeşiltepe Mahallesi üzerinde bulunan cadde üzerinde asılı Türk bayrağını yaktığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı. İddianamede Mahsun Doğan'ın ifadesinde Yeşiltepe Mahallesi'nde gezerken bir anda asılı halde bulunan Türk bayrağının hilalinin kararmış olduğunu gördüğünü, hilalin rengi karanlık olduğu için ve yıldızı kurtarabilmek amacıyla bayrakta bulunan yıldızı elinde bulunan çakmakla yaktığını ifade ettiğine yer verildi. Bir müddet izledikten sonra oradan ayrıldığını ve yaktığının bayrak olduğunu bildiğini, bayrağı yakmanın suç olduğunu bildiği belirtildi.

Şüpheli Doğan'ın bayrağı yakarken kendisini yaktığını düşündüğünü, bayrağı yaktıktan sonra gezerken cenneti gördüğünü ve daha önce Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğünü ifade etti. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 16 Aralık 2020 tarihli raporunda, şüpheli Mahsun Doğan'ın fiili gerçekleştirdiği sırada "madde kullanımına bağlı psikotik bozukluk" denilen psikiyatrik hastalığın etkisinde olduğu kaydedildi. Şüpheli işlediği eylemin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı ve bu eylemle ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli ölçüde azalmış olduğu dolayısıyla işlediği suça yönelik ceza sorumluğunun olmadığı aktarıldı.

MAHKEMENİN KARAR VERMESİ TALEP EDİLDİ

İddianamede, şüpheli hakkında akıl hastası olduğuna kaanat getirilmesi halinde ceza verilmesine yer olmadığına ve hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 57. maddesi kapsamında akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına dair karar verilmesi talep edildi. Akıl hastalığının bulunmadığı kanaatinde olunması halinde ise üzerine atılı "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçundan 3 yıla kadar cezalandırılması istendi. İddianame kabul edildi, şüpheli önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.