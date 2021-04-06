Bu beylerin akılları daha önceki darbelerde kalmış!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:
Kimi 80, kimi
90 yaşında ülkenin farklı
yerlerinde yalılarında,
yazlıklarında, malikanelerinde
oturup ahkam kesen
bu insanların bir araya getirilip, böyle bir
bildiriye imza atması günlerce sürecek bir
süreç. Ciddi bir hazırlık olduğu, metnin tesadüfen
yazılmadığı anlaşılıyor. Bu beylerin
kafaları öyle anlaşılıyor ki hâlâ 27 Mayıs'ta,
12 Eylül'de, 12 Mart'ta, 28 Şubat'ta hatta
15 Temmuz gecesinde kalmış. O defterler
kapanmıştır.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
Darbeyi işaret eden bir bildiridir. Bu bir
fitne, istismar bildirisidir. O gece sabaha
kadar uyumadık.
İrtibatları ortaya çıkardık.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:
Demokrasiye
ve millet iradesine saygı duyan herkesin
yapacağı tek şey, bu hadsiz bildiri karşısında
amasız ve fakatsız tavır almaktır.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,
beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral
Güler ile destek için heyetler halinde ziyaretine
gelen TEMAD ve TESUD üyelerini
kabulünde konuştu: Bu bildirinin demokrasimize
zarar vermekten, düşmanlarımızı
sevindirmekten başka bir işe yaramadığı
açıktır.