Bu beylerin akılları daha önceki darbelerde kalmış!

Kimi 80, kimi90 yaşında ülkenin farklıyerlerinde yalılarında,yazlıklarında, malikanelerindeoturup ahkam kesenbu insanların bir araya getirilip, böyle birbildiriye imza atması günlerce sürecek birsüreç. Ciddi bir hazırlık olduğu, metnin tesadüfenyazılmadığı anlaşılıyor. Bu beylerinkafaları öyle anlaşılıyor ki hâlâ 27 Mayıs'ta,12 Eylül'de, 12 Mart'ta, 28 Şubat'ta hatta15 Temmuz gecesinde kalmış. O defterlerkapanmıştır.Darbeyi işaret eden bir bildiridir. Bu birfitne, istismar bildirisidir. O gece sabahakadar uyumadık.İrtibatları ortaya çıkardık.Demokrasiyeve millet iradesine saygı duyan herkesinyapacağı tek şey, bu hadsiz bildiri karşısındaamasız ve fakatsız tavır almaktır.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,beraberinde Genelkurmay Başkanı OrgeneralGüler ile destek için heyetler halinde ziyaretinegelen TEMAD ve TESUD üyelerinikabulünde konuştu: Bu bildirinin demokrasimizezarar vermekten, düşmanlarımızısevindirmekten başka bir işe yaramadığıaçıktır.