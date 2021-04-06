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Giriş Tarihi: 6.4.2021

Bu beylerin akılları daha önceki darbelerde kalmış!

ANKARA
Bu beylerin akılları daha önceki darbelerde kalmış!
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Kimi 80, kimi 90 yaşında ülkenin farklı yerlerinde yalılarında, yazlıklarında, malikanelerinde oturup ahkam kesen bu insanların bir araya getirilip, böyle bir bildiriye imza atması günlerce sürecek bir süreç. Ciddi bir hazırlık olduğu, metnin tesadüfen yazılmadığı anlaşılıyor. Bu beylerin kafaları öyle anlaşılıyor ki hâlâ 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de, 12 Mart'ta, 28 Şubat'ta hatta 15 Temmuz gecesinde kalmış. O defterler kapanmıştır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Darbeyi işaret eden bir bildiridir. Bu bir fitne, istismar bildirisidir. O gece sabaha kadar uyumadık. İrtibatları ortaya çıkardık.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Demokrasiye ve millet iradesine saygı duyan herkesin yapacağı tek şey, bu hadsiz bildiri karşısında amasız ve fakatsız tavır almaktır.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile destek için heyetler halinde ziyaretine gelen TEMAD ve TESUD üyelerini kabulünde konuştu: Bu bildirinin demokrasimize zarar vermekten, düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramadığı açıktır.

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Bu beylerin akılları daha önceki darbelerde kalmış!
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