KOÜ Rektörü vatandaşa seslendi: Lütfen, sizde bize yardımcı olun!

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Sadettin Hülagü sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile koronavirüs vakalarında artış yaşandığını ve araştırma hastanesinde önlemlerin artırıldığı ifade etti.

AÇIKLAMA YAPTI

Hülagü açıklamasında "Bu hafta Covid 19 vakalarında çok hızlı artış var. Üniversite hastanesinde önlemlerimizi artırdık, olası senaryolara göre hazırlanıyoruz. Tüm ekibimiz elinden gelen tüm gayreti göstermektedir.. Lütfen sizde bizlere yardımcı olun. "unutmayın hayat birlikte güzel" dedi.