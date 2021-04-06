Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden 104 emekli amiralin bildirisine tepki

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (K.T.Ü) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, "104 Amiralin yaptıkları bildiri kesinlikle eski günlere özlem, mevcut iktidara, hükümete ve halkın iradesine bir karşı görüş olarak değerlendiriyorum. Çünkü gece yarısı yapılan bildiri, eski muhtıraları, 28 Şubat dönemindeki bu uygulamaları insanlara hatırlatıyor. Demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne olan inancımızla; vesayet odaklarının karşısında ve milli iradenin yanında olduğumuzu belirtiriz." dedi.

"GECE YARISI DEĞİL, BASIN TOPLANTISIYLA AÇIKLAYABİLİRLERDİ"

Emekli amirallerin, darbe imalı bildirisine Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (K.T.Ü) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı tepki gösterdi. SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Rektör Çuvalcı, "Bu bildiriyi aslında asker kökenli kişilerin bazı şeyleri içselleştiremediği, hala eski alışkanlıklarına devam ettirme gayretinde oldukları görünüyor. Bunun ülkemize kazandıracağı bir şey yok. Ülkemiz artık bunları aştı. Ancak hala eski özlemler, eski o alıştıkları o iktidara, milletin iradesine karşı çıkma, onları formatlama şeklindeki bu görüşler uygun değil. Yapılan bu hareketleri halkımızda prim vermiyor. Bunlar geride kaldı. Malesef bu tür girişimler oluyor. Demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne olan inancımızla; vesayet odaklarının karşısında ve milli iradenin yanında olduğumuzu belirtiriz." şeklinde konuştu.

"ESKİ MUHTIRALARI HATIRLATIYORLAR"

Rektör Çuvalcı, "Ülkemiz özgür bir ülke, hukuk devletidir. Bunlar bir gece yarısı bildirisiyle değil de, bunları basın toplantısıyla rahatlıkla kamuoyuna açıklayabilirlerdi. Bence burada bir art niyet var. Şuanda ülkemizin gerek yurt dışında, gerek yurt içinde birlik beraberliğe muhtaç olduğumuz, ulusal olduğumuz bu günlerde bu şekilde yapılan bildiri talihsizliktir. Ben bunda iyi niyet aramıyorum. Kesinlikle eski günlere özlem, mevcut iktidara, hükümete ve halkın iradesine bir karşı görüş olarak değerlendiriyorum. Çünkü gece yarısı ve eski muhtıraları, 28 Şubat dönemindeki bu uygulamaları insanlara hatırlatıyor. Yani en azından algı bu şekilde oldu. Etik bulmadım, çok şık bir durum değil. Türkiye bir hukuk devletidir. Sonuçta burada milletin iradesinin seçtiği bir hükümetimiz var, yapılan güzel icraatlar var. Yapılan toplu bir hareketin tabi ki gece yarısı yapılması ve bundan önce yaşadığımız olumsuz örnekler var." ifadelerini kullandı.

"TARİH TEKRAR EDER AMA DERS ALDIĞIMIZ ZAMAN TEKRAR ETMEZ"

Yapılan bildiri sonrası Savcılığın hukuken 10 kişiyi gözaltına aldığının hatırlatan Çuvalcı, "Amaçları, niyetleri nedir? Fakat ülkemiz bunları aştı. Biz artık geçmişe takılmıyoruz. Onlardan ders almamız lazım. Tarih tekrar eder ama ders aldığımız zaman tekrar etmez. Ortaya koydukları argümanlar, Atatürk'ün arkasına sığınarak bu şekilde şeyler yapmaları, Montrö'yü aslında öne çıkararak, hükümete, milletin iradesine bu şekilde bildiri yayınlamaları şık olmamıştır. Hukuk gereğini yapacaktır. Biz üniversite olarak özgür düşünceye, fikre saygılıyız. Herkesin her fikri olabilir ama bu bildirinin yayınlanma biçimi, üslubu muhtıra ve darbeyi çağrıştırdığı için bu kapsama giriyor. Bazıları çıkıp diyor ki o yazılanda bir şey yok? Şunu söyleyebilirim, 28 Şubat darbe zamanında ve daha sonra hükümete karşı yapılan darbe girişi uygulamalarında inanan, İslamiyet'i yaşayan insanlara karşı orduda veya devlet dairelerinde yapılan uygulamaları biliyoruz. Yıllardır üniversitelerde türban yasaktı, şu anda serbest. Bir problem de yok. Milletin türban diye bir derdi var mı? Tabi ki yok." şeklinde konuştu.

Rektör Çuvalcı, "Ben değerli amirallerimizden şunu da beklerdim. Deniz Kuvvetlerinde görev yaptılar. Layıkıyla de yapmışlardır. Ancak bulundukları zamanda Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan teknik veya diğer konularda olsun acaba bunları gündeme getirmişler midir? Bu konularda ne gibi çalışmalar yapmışlardır? Bakın uçak gemisini biz yeni yapmaya başladık. Uçak gemisi veya teknik donanımda hangi projeleri hükümete, iktidara vermişlerdir? Biz bu alanlarda amirallerimizin değerli fikirlerini bekliyoruz. Deniz Kuvvetlerinin ne eksiği vardır, tecrübeli insanlardır. Bu konularda biz onların desteklerini, fikirlerini kamuoyuyla paylaşmalarını bekliyoruz. Mavi Vatanın bizim ulusal çıkarlarımıza faydası olacak. Güzel fikirleri varsa bunları paylaşsınlar." dedi.