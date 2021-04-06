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Haberler Gündem Haberleri Pendik Belediyesi’nden İBB’ye ‘Hoş Geldin Bebek’ göndermesi
Giriş Tarihi: 6.4.2021 13:27

Pendik Belediyesi’nden İBB’ye ‘’ göndermesi

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Pendik Belediyesi’nden İBB’ye ‘Hoş Geldin Bebek’ göndermesi

İBB Başkanı , yeni doğan bebekler için çanta hazırlama projesini ilk kez kendileri yapıyormuş gibi sununca Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin belediyenin ‘’ kampanyası kapsamında 17 bin bebeğe ulaşıldığını açıkladı. Başkan Cin, İBB’ye gönderme yaparak, “Hoş Geldin Bebek kampanyasını düzenlemeyi düşünen İBB ile tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni doğan bebekler için çanta hazırlama projesini ilk kez kendileri yapıyormuş gibi sununca AK Partili ilçe belediye başkanları sosyal medyada bebek çantası projesi kapsamında bugüne kadar kaç bebek çantası dağıttıklarını açıklamaya başladı.

PENDİK'TE 17 BİN BEBEĞE ULAŞILDI

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de sosyal medya hesabından ilçe belediye başkanlarının bu zincirine katılanlardan oldu. Başkan Cin, sosyal medyadan "Pendik Belediyemizin 'Hoş Geldin Bebek' kampanyası 17.000 bebeğe ulaştı. Hoş Geldin Bebek kampanyasını düzenlemeyi düşünen İBB ile tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız. Başkanım var mısın desteğe Abdurrahman Dursun?" ifadelerini kullandı. Sultangazi Belediye Başkanı da aynı ifadeleri kullanarak İBB'ye gönderme yaptı.

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Pendik Belediyesi’nden İBB’ye ‘Hoş Geldin Bebek’ göndermesi
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