Pendik Belediyesi’nden İBB’ye ‘Hoş Geldin Bebek’ göndermesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni doğan bebekler için çanta hazırlama projesini ilk kez kendileri yapıyormuş gibi sununca AK Partili ilçe belediye başkanları sosyal medyada bebek çantası projesi kapsamında bugüne kadar kaç bebek çantası dağıttıklarını açıklamaya başladı.

PENDİK'TE 17 BİN BEBEĞE ULAŞILDI

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de sosyal medya hesabından ilçe belediye başkanlarının bu zincirine katılanlardan oldu. Başkan Cin, sosyal medyadan "Pendik Belediyemizin 'Hoş Geldin Bebek' kampanyası 17.000 bebeğe ulaştı. Hoş Geldin Bebek kampanyasını düzenlemeyi düşünen İBB ile tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız. Başkanım var mısın desteğe Abdurrahman Dursun?" ifadelerini kullandı. Sultangazi Belediye Başkanı da aynı ifadeleri kullanarak İBB'ye gönderme yaptı.