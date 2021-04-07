AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Kimse ‘emekli asker darbe yapmaz’ demesin

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 104 emekli amiral AK Parti Hükümeti'ni hedef alan darbe imalı bildiri yayınlamasını eleştirdi.

Osman Nuri Kabaktepe, bir özel televizyon kanalında şunları söyledi:

"Tüm İstanbul'a '16 milyon İstanbulluyu seviyorum' diye pankart astılar. Ama bugüne kadar İBB'den yaklaşık 15 bin işçi çıkardılar. O zaman bu emekçileri sevmiyor musunuz?

25 yılda CHP borçlanma taleplerimizin sadece 1'ine 'evet' dedi. Biz ise CHP'li yönetimin 2 yılda 14 borçlanma talebinin tamamına 'evet' dedik. Algı Belediyeciliği dediğim işte budur.

Son 3 yılımızda Meclis'e 6 bin 504 karar dosyası sunuldu. CHP'liler bin 871'ine, yani yüzde 29'una 'hayır' dedi. 2019-2020 yıllarında ise Meclis'e 2 bin 179 karar dosyası gelmiş. Biz sadece yüzde 3'üne 'hayır' demişiz. Asıl engel kim?

15 Temmuz travmasını atlatmamışken, 104 emekli asker gecenin bir vaktinde bildiri yayınlarsa akla 'darbe' gelir. Kimse 'Emekli asker darbe yapmaz' demesin. Bu ülkede 1963'te darbeyi emekli askerler yaptı.

Kürt seçmenin tamamının HDP'ye oy verdiğini iddia etmek haksızlıktır. Kürtlerden en çok oyu alan partilerden biri biz, diğeri HDP'dir ama CHP değildir. Genel seçimlerde Kürt kardeşlerimizin desteği bizden yana olmuştur.

Gençler, dünyayı değiştirme ideali taşır. Cumhurbaşkanımız size "Dünya 5'ten büyüktür" diyor. Gençler, yeni bir dünya mümkün. Gelin bunu birlikte başaralım!

Kadının siyasetin üstünde elinin olması siyasetin güzelleşmesi demek… Kadının İstanbul'un üstünde elinin olması İstanbul'un güzelleşmesi demek...

Kongrede ifade ettiğim gibi 94 Ruhu'nun özünde gençler var, kadınlar var, teşkilatımızın terini soğutmadan çalışması var ve en önemlisi Türkiye'yi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünya liderliği sahnesine çıkartmak var.

Eski Yönetim - Yeni Yönetim diye bir ayrım yapmıyorum. AK Parti İstanbul Teşkilatı, 20 yıllık bir tecrübeye sahiptir. Bu tecrübenin ışığında İstanbul'un gelecek 20 yılının planlamasını şimdiden yapıyoruz.

Biz İstanbul'u kaybetmedik. Sadece İBB Başkanlığını kaybettik. İstanbullu hemşehrilerimizin gönlü hala bizden yana. 2024'te daha güçlü bir oy oranıyla İBB'yi de yeniden kazanacağız.."