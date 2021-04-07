Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü

"BİR YOL HARİTASI HAZIRLADIK VE UYGULAMAYA BAŞLADIK"

Kazanılan başarıdan dolayı Azerbaycan'ı bir kez daha kutlayan Bakan Akar, "Azerbaycan ordusunun çağın gereklerine uygun olarak yeniden yapılandırılması, modernizasyonu ve iki kardeş ülke silahlı kuvvetlerinin gelecekte de birlikte çalışabilirliğinin artırılmasını destekleyecek şekilde bir yol haritasını hazırladık ve uygulamaya başladık" diye konuştu.

"BÖLGENİN GÜVENLİ HALE GELMESİ LAZIM"

İşgalden kurtarılan topraklarda hayatın en kısa sürede normalleşmesinin önemine dikkat çeken Bakan Akar, "Bunların olması için bölgenin güvenli hale gelmesi lazım. Bunun için de bölgenin mayın ve EYP'den temizlenmesi gerekir. Bölgeye biz arkadaşlarımızı gönderdik, çalışıyorlar. Aynı zamanda karşılıklı eğitim kapsamında Azerbaycanlı kardeşlerimiz de bu işi öğrendiler ve katkı sağlıyorlar. İnşallah en kısa zamanda orayı temizleyip hayatın normalleşmesine en büyük katkıyı sağlayacaklar" diye konuştu.