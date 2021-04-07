Gazeteci Kutlular son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutlular (83) yaşında hayatını kaybetti. Kutlular'ın cenazesi dün Eyüp Sultan Camisi'ne getirildi. Kutlular için Eyüp Sultan Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.



Cenaze namazına Kutlular'ın yakınlarının yanı sıra, Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, DP İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda katıldı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İyi Parti, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da cenazeye Çelenk gönderdi.



Kutlular, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Eyüp Sultan Aile Kabristanlığı'na defnedildi.