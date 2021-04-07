CHP'li Menderes Belediyesi ekmek teknelerini başlarına yıktı

Menderes Belediyesinin açtığı tahliye davasının halen daha devam ettiğini belirten Çelik; "Bu tuvalet yıllar önce Menderes Belediyesi tarafından inşa edilmiş. Yaklaşık 7 yıl kadar önce burasının işletmesini ihale ile aldık. Daha sonra arazinin Milli Emlak'a ait olduğunu öğrendik. Yıllık 7 bin lira ecri misil ödüyorduk. Eşim Bypass'lı. Hiçbir sosyal güvencemiz de yok. Kocamla birlikte tuvaletten kazandığımızı üç beş kuruşla geçimimizi sağlıyorduk. Belediye açtığı tahliye davasının sonucunu beklemeden önceki gün gelip iş makinaları ile tuvaleti yıktı. Şimdi ne yapacağız bilemiyorum. Koskoca Menderes'te her şey bitti bir tek bizim işlettiğimiz umumi tuvalet kaldı. Yazıklar olsun." dedi.

SAHİLDEKİ TEK UMUMİ TUVALET

Ahmet Piriştina Caddesi Ahmet Beyli Sahil evlerinde işlettikleri umumi tuvaletin yanına yaptıkları bir göz odalı barakada yaşadıklarını belirten Hayriye Çelik; "Sabah bize yıkım öncesi tebligat yapmak istediler. Ben imzalamadım. Tebligatta, binayı yıkmamamız durumunda belediyenin yıkıp bizden yıkım masraflarını yüzde 10 fazlasıyla tahsil edeceği yazıyordu. Bu tuvaleti biz yapmadık ki yıkalım. Tuvalet nereden baksanız 30 40 yıllık bir yapı. Üstelik belediye tarafından inşa edilmiş. Defalarca derdimi anlatmak için Menderes Belediyesine gittim. Ne başkan ne de başkan yardımcılarından hiçbiri beni dinlemedi. Ak Partililere burada ekmek yok diyerek kapıları hep yüzümüze kapattılar. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Menderes belediyesi sahildeki tek umumi tuvaleti gelip yıktı. Başka da umumi tuvalet kalmadı. Bu pandemi döneminde insanlar ihtiyaçlarını nerede giderecek merak ediyorum. Ekmeğimizle oynadılar. Söyleyecek şey bulamıyorum." ifadelerini kullandı.

BAŞKA GELİRİMİZ YOK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya konan imar barışından da yararlandıklarını, daha sonra aldıkları yapı kayıt belgesinin iptal edildiğini belirten Hayriye Çelik; "Milli Emlak'a ecri misil bedellerini hiç aksatmadan ödedik. Tüm taahhütlerimizi yerine getirdik. Belediye yetkililerine 'Ekmeğimizle oynamayın, bize yazık etmeyin' dedik dinlemediler. Eşim bypaslı. İkimizin de hiçbir sosyal güvencesi yok. Tek gelir kaynağımız bu umumi tuvaletti. Onu da elimizden aldılar. Ne yaparız, nasıl geçiniriz bilemiyorum. Allah'ım sen bize yardım et." diye konuştu.