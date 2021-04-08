9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

IRAK'IN kuzeyindeki Metina bölgesinde saldırı hazırlığındaki 5 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, havaların ısınması ve karların erimesiyle birlikte sınır ötesinde teröristlerin hareket halinde oldukları belirlendi. İnsansız Hava Aracı ile Metina bölgesinde bir grup PKK'lı teröristin saldırı hazırlığı yaptığı tespit edilince Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan savaş uçakları ile PKK'lı teröristlerin bulunduğu bölge ateş altına alındı. Operasyonda, 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Öte yandan Eren 10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesine Jandama Komando ve PÖH birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.