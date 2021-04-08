Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Gözler Bilim Kurulu Toplantısı Bakan Koca'nın açıklamalarında!

Vakaların artmasıyla beraber ülke çapında salgın için adeta kırmızı alarm verilirken bilindiği üzere koronaivürüs tedbirleri Ramazan itibarıyla yeniden geri dönüyordu. Geçtiğimiz gün 50 bini aşan vaka sayısı ile bugünkü Bilim Kurulu toplantısı için geri sayım başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantı sonrasında kritik açıklamalar yapması bekleniyor. Buna göre "Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor, Bakan Koca saat kaçta açıklama yapacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. Bilim Kurulu bugün 16.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önderliğinde toplanacak.
BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
Ülkemizde kritik değerlendirmelerin yapıldığı Bilim Kurulu Toplantısı için geri sayım başladı. Bilindiği üzere dün son 24 saatlik verilere göre; 2203'ü semptomatik olmak üzere toplam 54 bin 740 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 276 olarak kayıtlara geçti. Hal böyleyken toplantıdan çıkacak kararlar merakla bekleniyor.
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında ramazan tedbirlerine ilişkin bir araya gelecek. Toplantının 16.00'da başlaması bekleniyor.
En son 31 Mart'ta yapılan toplantı sonrası Sağlık Bakanı Koca yazılı açıklamada bulunmuştu. Mutasyon virüslerin yayılım hızının artığını ifade eden Bakan Koca, İngiltere varyantının 81 ilde 180.448 örnekte, Güney Afrika varyantının 11 ilde 169 örnekte, Brezilya varyantının 2 ilde 4 örnekte, California-New York varyantının 1 ilde 2 örnekte tespit edildiğini belirtti.
RAMAZAN YASAKLARI NELER OLACAK?
Ülkemizde vaka ve vefat sayılarının rekor seviyelerine ulaşması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinden bahsederek, "Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrasına hazırlamak. Ramazan ayında rakamlarımızı düşürmeyi amaçlıyoruz, önceliğimiz sağlık" ifadelerini kullanmıştı.
İşte ramazan ayında uygulanması beklenen koronavirüs yasakları...
- 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
- Hafta içi tüm illerde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak olacak.
- Restoran, lokanta, kafeler kapalı olacak. Bu gibi işletmeler sadece paket servisi yapabilecek.
- Ülke genelinde sahur ve toplu iftarlar yasak olacak.
- Teravih namazları camilerde kılınamayacak.
- Yasaklı günlerde market, kasap, manav, kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.
- Fırın, ekmek ve unlu mamuller satan yerler açık olacak