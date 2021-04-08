Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Gözler Bilim Kurulu Toplantısı Bakan Koca'nın açıklamalarında!

Vakaların artmasıyla beraber ülke çapında salgın için adeta kırmızı alarm verilirken bilindiği üzere koronaivürüs tedbirleri Ramazan itibarıyla yeniden geri dönüyordu. Geçtiğimiz gün 50 bini aşan vaka sayısı ile bugünkü Bilim Kurulu toplantısı için geri sayım başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantı sonrasında kritik açıklamalar yapması bekleniyor. Buna göre "Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor, Bakan Koca saat kaçta açıklama yapacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. Bilim Kurulu bugün 16.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önderliğinde toplanacak.

BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Ülkemizde kritik değerlendirmelerin yapıldığı Bilim Kurulu Toplantısı için geri sayım başladı. Bilindiği üzere dün son 24 saatlik verilere göre; 2203'ü semptomatik olmak üzere toplam 54 bin 740 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 276 olarak kayıtlara geçti. Hal böyleyken toplantıdan çıkacak kararlar merakla bekleniyor.