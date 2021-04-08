İlk Polis Müzesi yarın açılıyor! Emniyet şehitleri de unutulmadı

Dünden bugüne Polis Teşkilatı'nın geçtiği aşamaları, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Polis Müzesi'nde sergilenecek. İlk polis üniformasından son teknoloji ekipmanlara kadar her şey eksiksiz hazırlandı. Tarihi olayların canlandırması da bu özel müzede yer aldı. EGM Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı Ayşegül Özcan, müzeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Teçhizatlar, araç gereçler, suç soruşturma gereçleri ve teşkilatın 176 yılda nereden nereye geldiğini gösteren bilgi ve belgeyi gerek canlandırmalarla gerek sergi alanlarıyla görecek vatandaşlarımız"

EMNİYET ŞEHİTLERİ UNUTULMADI

İlk polis üniformasından son teknolojik ekipmanlara kadar her şey eksiksiz hazırlandı. Tarihi olayların canlandırılması da bu özel müzede yer aldı. Canlandırmalardan biri Atatürk'ün Amasya Kongresi'nden sonra Sivas'a giderken kaybettiği çantasının bir polis tarafından bulunması. Canlandırma alanında, Atatürk'ün o polis memuruna gönderdiği hediyeler bulunuyor. Müzede, 2016 yılında Nusaybin'de canlı bombanın üzerine atlayarak 42 polis memurunun hayatta kalmasını sağlayan 'Zehir' isimli köpek de unutulmadı. Polis Müzesi'ndeki en özel kısımlardan biri emniyet şehitleri anısına hazırlanan alan, burada şehitlerin kişisel eşyaları da sergileniyor. İlk motosikletli polisten, bisikletli polislere kadar ulaşım araçları da müzede yer alıyor. Polis Müzesi, 9 Nisan'da düzenlenecek tören ile açılacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu müze açılmadan önce müzeyi ziyaret etmiş ve sosyal medya hesabından "Kökleri tarihimize dayanan, 19. yüzyılın sonlarında resmi olarak kurulan Polis Teşkilatı'mıza, yeni kazandırılan Polis Müzesi'ndeyiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Pandemi sonrası vatandaşlarımızla birlikte de ziyaret etmek duasıyla" paylaşımında bulunmuştu.