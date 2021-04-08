Mehmetçik için milli ve yerli askeri üs

Mehmetçikvatan savunmasını zorlu şartlarda cesur ve özverili şekilde sürdürüyor. Türk askerinin her türlü koşulda görevini yapabilmesi için kullandığı tesis, silah ve malzemeler Ankara'da tanıtıldı. Vatan savunması için fedakarca görevini yapan Türk askerine destek olan ekipman ve malzemelerde yerlilik oranının yüksekliği dikkat çekiyor.Teknolojik donanımı en yüksek kamera ve İHA sistemleri ile güvenlik sağlanıyor. 4 kamera sistemi ile bölge 24 saat izleniyor. Sistem gece ve gündüz çekim yapma kabiliyetine sahip. Merkezde, Mini İHA'lar vasıtasıyla sağlanan görüntüler kesintisiz izleniyor. Yerli üretim Serçe İHA'lar 4 bin metre irtifada uçabiliyor, 50 dakika havada kalabiliyor.PMT 76 Platform makineli tüfek, seri ateş edebiliyor, 850 metre menzile sahip olan tüfek 1250 mm uzunluğunda. Keskin nişancı tüfekleri 7/24 teröristlerin korkulu rüyası oluyor. Tüfekler, gece şartlarında dört kat büyütmeli termal dürbünler ile kullanılabiliyor. Bin 500 metre menzilli 25 mm Otomatik Top, dakikada 400 atım yapabiliyor. 7.8 kilogramlık, Komando Havanı 20 metre tahrip gücüne sahip. 40 mm çapındaki 200/1500 metre menzilli Otomatik Bombaatar'ın 15 metre tahrip gücü mevcut. EOD9 bomba elbisesi ise askeri personeli ısı, basınç ve parça tesirine karşı koruyor. Soğutma tesisatı da bulunan kıyafetin ağırlığı ise 38 kg. İHAsavar karıştırma ve köreltme sistemi ile Mehmetçik, İHA saldırılarına aktif ve pasif olarak karşı koyabiliyor. Gömülü Mühimmat Tespit Cihazı ile de yer altı ve su altına girmiş mühimmatların konumu tespit ediliyor.Mehmetçiğin nöbet tuttuğu iki katlı kule, 4,5 metre yükseklik, 24 bin kilogram ağırlığa sahip. Yol kontrol noktalarındaki nizamiyeler ve üs bölgelerinde gözetleme amaçlı kullanılan kuleler birbirine geçen malzemeler ile oluşturuluyor.Üs bölgesinde görev yapan askerin banyo ihtiyacı için 2 bin litre depo kapasiteli portatif konteyner kullanılıyor. Çamaşır yıkama konteynerinde kurutma makineleri dahi var. Modüler olarak tasarlanan revir konteynerde 2 yatak, 2 muayene masası, bir seyyar cerrahi aspiratör bulunuyor.Hafif ve orta ağır silahların etkilerine karşı yüzde 99 koruma sağlayan bunker yaşam alanları, sığınak ve mevzi olarak da kullanılıyor. Roket ve havanların atışlarından etkilenmiyor. Toprak altına gömülerek inşa edilen manga barınaklarda 12 Mehmetçik güvenle kalabiliyor. Hafif silah ve havan atışlarına karşı koruma sağlıyor.Seyyar Sahra Fırın ünitesinde 8 saatte 6 bin 240 ekmek pişirilebiliyor. Mutfak ünitesinde de 250 ila 400 kişilik yemek hazırlanıyor.8 kişilik ranza bulunan konteynerlerde aydınlatma için güneş enerjisi kullanılıyor. Sökülüp helikopter ile taşınabiliyor.