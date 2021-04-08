Muş’ta evlat nöbeti başladı

Çocukları dağa kaçırılan annelerin, Diyarbakır'da başlattığı evlat nöbeti giderek yayılıyor. Şırnak, Van ve Hakkârili annelerden sonra, Muşlu anneler de HDP il binası önünde evlat nöbeti başlattı. Muş'ta merkeze bağlı Düzkışla Beldesi'nde yaşayan Gülbahar Teker, 2014'te dağa kaçırılan oğlu Muhammet Emin Teker için Diyarbakır'da sürdürdüğü eylemini Muş'a taşıdı. Diğer oğlu Cuma Teker ile birlikte HDP Muş İl Binası önünde nöbete başlayan Gülbahar Teker'e, 5 yıl önce dağa kaçırılan Atilla Özcan'ın babası Şemsettin Özcan da katıldı. Anne Teker, "Muhammed beni seviyorsan, Cuma kardeşini seviyorsan, babanı seviyorsan dönüp gelir, teslim olursun" dedi. Bu arada, Diyarbakır'daki eyleme iki aile daha katıldı. Dicle Üniversitesi Okul Öncesi Bölümünde öğrenciyken HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırılan Ensari Karayan'ın ablası Hayriye Akyüz ile 10 yıl önce dağa kaçırılan oğlu İdris Yakut için Batman'dan gelen Suphiye Yakut da eyleme katıldı. Aile sayısı 224'e yükseldi.