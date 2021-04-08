'Öldü' diye gömdüğü babasını hastanede görünce şok oldu!

"BABANIZI KAYBETTİK"

Çanakkale Devlet Hastanesi'nde solunum yetmezliği ve korona tanısıyla tedavi altına alınan Recep Yılmaz iki saat sonra hayatını kaybetti. Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından hastane yönetimi iletişim bilgilerinden yola çıkarak Yılmaz'ın yakınları yerine Recep Çelik'in oğlu Hilmi Çelik'e ulaşarak acı haberi verdi. Babasının ölüm haberiyle yıkılan Hilmi Çelik, yakınlarına haber vererek cenaze işlemlerine başladı. Hilmi Çelik ve yakınları, koronavirüs tedbirleri kapsamında babalarının cenazesini görmeden Çanakkale Belediyesi Asri Mezarlıktaki annelerinin yanına defnettiler. Babasının mezarı başında gözyaşı döken Hilmi Çelik, babası için dua edip, mevlit okuttu.

"SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜYÜ BİR ARADA YAŞADIK"

Defin işleminin ardından Hilmi Çelik bazı evrakları teslim almak için gittiği hastanede, babasının yaşadığını öğrendi. Hastanedeki görevliler bir yanlışlık olduğunu, 92 yaşındaki Recep Çelik'in pandemi bölümünde tedavisinin sürdüğünü söylediler. Daha sonra görevliler Recep Çelik'i hasta yatağı ile birlikte Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi başhekiminin odasına götürdüler. Başhekimin odasında karşısında 'öldü' sandığı babasını gören Hilmi Çelik, büyük şok yaşadı ve baygınlık geçirdi. ÇOMÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muammer Karaayvaz'ın yapılan hata nedeniyle kendisinden özür dilediğini belirten Çelik, "Hastanede başhekimin odasında babamı görünce şok oldum. İnanamadım. Başhekim, kimlik numarasının karıştırıldığını, bunun için özür dilediğini söyledi. Ben de 'biz kimi defnettik annemin yanına' dedim. O da 'aynı isimli başka hastayı' dedi. Sevinci de üzüntüyü de bir arada yaşıyorum" diye konuştu.

MEZARDAN ÇIKARTIP, TEKRAR DEFNEDECEĞİZ

Öte yandan Recep Yılmaz'a ait cenazenin mezarlıktan çıkarılarak ailesine teslim edileceği bildirildi. SABAH'ın ulaştığı Recep Yılmaz'ın oğlu Servet Yılmaz da büyük şok yaşadığını belirterek, şunları söyledi: "Hastaneden aradılar. Korona nedeniyle ben de evde karantinadayım. Babamın öldüğünü, ancak bir yanlışlık olduğunu , isimlerin karıştığını ve cenazenin defnedildiğini söylediler. Prosedür gereği savcılığa başvurmamız gerekiyormuş. Kafamız allak bullak oldu. Babamızın cenazesini mezardan çıkartıp tekrar defnedeceğiz"