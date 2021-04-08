Ramazanda vakayı azaltıp güzel günlere hazırlanacağız

Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu:Önümüzde yepyeni bir dönemin açıldığına inanıyoruz. Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımız boyunca gerçekleştirdiğimiz medeniyet şahlanışının eşiğindeyiz.Uluslararası alanda Türkiye'nin geldiği konumu kabullenemeyenler var. Terör koridoru oluşturmaktan vazgeçmeyenler var. Tek misyonu ülkemize düşmanlık olan zalim rejimleri ayakta tutmakta ısrar edenler var. İçeride muhterisler var. Proje partiler, genel başkanlar, kampanyalar üzerinden Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler var. Darbe ve vesayet heveslerini ortaya dökenler var. Türkiye'nin yükünü taşıyamayan darbe anayasasını bırakarak sivil anayasa için kolları sıvadık.Ekonomide ülkemizi büyütme kararlılığıyla ilerlerken, tedbirlerimizi de alıyoruz. Turizmde hazırlıklarımız tamam. Amacımız ülkemizi ramazanda genel olarak dinlendirerek bayram sonrasında güzel günlere hazırlamaktır. Bugün Avrupa'nın tamamı Türkiye'den daha ağır kapatma tedbirleri uyguluyor. Sağlık sistemleri felç durumda. Ramazan sonrası vaka sayısını 1000-2000 seviyesine düşürürsek turizm için fırsatımız olacak, ticari hareketliliği yakalayabiliriz. Salgın sebebiyle yaşadığımız sıkıntıları, daha sonraki kazançlarımızın kefareti kabul ederek sabredeceğiz.Çanakkale'de 40 yıldır CHP'nin çeşitli kademelerinde siyaset yapan CHP İl Genel Meclis Üyesi Nejat Önder, "Yaşananları kabullenemiyorum" diyerek partisinden istifa edip AK Parti'ye geçti. Önder'e parti rozetini Başkan Erdoğan taktı. Ümit Erkan DEMİRCAN / SABAHBaşkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görevli sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek Dünya Sağlık Günü'nü tebrik etti.