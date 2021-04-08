Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi...

Son dakika haberleri: Koronavirüs ile mücadele kapsamında yurt genelinde saat 21.00 itibarıyla başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına üç saat kala trafik yoğunluğu meydana geldi. Yağışlı havanın da etkisiyle başta D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve köprü giriş çıkışları olmak üzere İstanbul'un birçok noktasında trafik durma noktasına geldi.