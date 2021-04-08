Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi...

Son dakika haberleri: Koronavirüs ile mücadele kapsamında yurt genelinde saat 21.00 itibarıyla başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına üç saat kala trafik yoğunluğu meydana geldi. Yağışlı havanın da etkisiyle başta D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve köprü giriş çıkışları olmak üzere İstanbul'un birçok noktasında trafik durma noktasına geldi.
YOĞUNLUK YÜZDE 72'YE TIRMANDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik haritası verilerine göre saat 18.00 itibarıyla megakentteki trafik yoğunluğu yüzde 72'ye yükseldi. Yoğunluk otoyolların yanı sıra otobüs duraklarında da etkisini göstermeye devam ediyor.