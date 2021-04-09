10 emekli amiralin gözaltı süresi uzatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Montrö Bildirisi' başlığı altında yapılan açıklamaya ilişkin gözaltına alınan 10 emekli amiralin gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı. Demokrasi ve siyaseti hedef alan darbe imalı bildiriye imza atan 104 emekli amiral arasında skandal bildirinin organizasyonunu yapan ve bildiride imzası bulunan 10 amiralin ifade işlemleri başlatılmıştı. 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'Montrö Bildirisi' başlığı altında yaptığı açıklamaya ilişkin bazı amiraller gözaltına alınmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan şüphelilerin gözaltı sürelerinin uzatılması için Sulh Ceza Hakimliği'nden talepte bulundu. Şüpheliler, Ankara Adliyesi'ne getirilerek, Nöbetçi Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Şüphelilerin beyanını alan hakimlik, savcının talebini kabul ederek gözaltı süresini 4 gün uzattı. Şüphelilerin HTS kayıtlarının ve dijital materyallerinin incelenmesinin devam ettiği öğrenildi.