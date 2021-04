Ödüllü Profesörün vatan sevdası

Van 100. Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, yakıt pillerinde hidrojenin uygun depolama koşullarının oluşturulması ve bu depolanan hidrojenin enerji üretim aşamasına geçişte, tekrar elde edilmesinde nano parçacıkların katalizör olarak kullanılmasını sağladı. Zahmakıran, Van'da kurduğu laboratuvarda geliştirdiği bu projesiyle İlim Yayma Vakfı tarafından 2019 yılı İlim Yayma Ödülü'nü kazandı. Zahmakıran'ı başarıya götüren yolda ise sıcacık bir öykü var. Ödüllü profesör o öyküyü SABAH'la paylaştı:Fransa ve Japonya'da çeşitli üniversitelerde kimya alanında çalışmalar yaptım. Doktora sonrası 2010-2011'de dünyanın en iyi teknik üniversitesi olarak kabul edilen Massachusetts Institute of Technology (MIT) Kimya Mühendisliği Bölümü'ne yapılan sınavlar sonucunda dünya genelinde başvuran çok sayıda araştırmacı arasından proje araştırmacı olarak seçildim. Ben köylü çocuğuyum, annem babam yörük. Amerika'dayken babam telefonda 'Ülkene dön ve ülkene hizmet et' dedi.Hiç kimse benim Türkiye'ye döneceğimi tahmin etmiyordu. Van'da hizmet etmenin ayrı bir anlamı var. Ben hep ülkeme güvendim. Yurtdışındayken de ülkeme güveniyordum. Benim en büyük motivasyonum ülkeme güvenimdi. Ülkeme hep gurur duyarak baktım. Çünkü ben biliyorum ki benim ülkem çalışan insanın arkasında durur, bilimsel çalışmalar yaparsam ülkem, devletim bana destek verir. Devletim sağ olsun.Zahmakıran, Van'a gittikten 10 gün sonra 23 Ekim 2011'de 7.2 büyüklüğündeki Van depremini yaşadığını belirterek, "Konteynerlerin içinde doktora sınavlarıma hazırlandım. Ne için? Ülkeme bilimsel olarak çalışmalar katmak istediğim için. Biz doğudayız, hizmet alamıyoruz mantığı saçma. Türkiye'nin bilim politikasının doğruluğu başarımızdaki en büyük paydır. Sadece batıdaki üniversitelere değil tüm bölgedeki üniversitelere eşit haklar veriliyor. Özellikle TÜBİTAK'ın çalışmaları desteklemesi, muhteşem. Devletin özellikle Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde üniversitelere sağladığı pozitif ayrımcılık gerçekten takdire şayan.Genç araştırmacılar, vatan ve millet menfaatlerini öncelik olarak görmeli. Ülkemizin her alandaki bağımsızlık mücadelesine desteklerini esirgemesinler.