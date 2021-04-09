Bildirici Türker Ertürk’ün paylaşımını FETÖ’cü Aydoğan Vatandaş paylaştı

Emekli Amiral Ergun Mengi'nin başını çektiği 104 Emekli Amiral 4 Nisan'da bir internet sitesinde "muhtıra" gibi bir bildiri yayınlamıştı. Bildiriyi imzalayanlar arasında emekli tuğamiral Türker Ertürk de yer alıyordu.

KHK'LILARI ANLATAN VİDEOYU PAYLAŞTI

Bildirici Türker Ertürk, darbe imalı bildiriden üç gün önce sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, "Durum tüm çıplaklığı ile budur!" demişti. Bu videoda, bir kadın KHK'lıların ihraç edilmesiyle ilgili konuşuyordu. Kadın, "Hiçbir şey üretmediğimiz, öğretmenini ihraç ettiğimiz, doktorunu ihraç ettiğimiz, mühendisini ihraç ettiğimiz, bütün eğitimlisinin, donanımlısınız beraat edenin yurt dışına gittiği beraat edemeyenin cezaevinde çürüğü bir memlekette yaşıyoruz" gibi ifadeler kullanıyordu.

FETÖCÜ AYDOĞAN VATANDAŞ, TÜRKER ERTÜRK'Ü PAYLAŞTI

Fuat Avni hesabının kullanıcıları arasında yer alan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu Aydoğan Vatandaş da bildirici Türker Ertürk'ün bu paylaşımını bildiriden üç gün önce sosyal medya hesabından paylaşması dikkat çekti.

TERÖR ÖRGÜTÜ PYD'YE DESTEK VERDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ertürk'ün ayrıca bir televizyon programında terör örgütü PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD'ye destek verdiği görüntüler de ortaya çıkmıştı. Ayrıca Ertürk, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Erzincan Garnizonu Komutanı Tümgeneral Davut Ala'nın Miraç Kandili için tebrik kartı hazırlamasından rahatsız olduğunu 25 Mart 2021 tarihinde sosyal medyadan "Bu doğru mu bilemiyorum. Çünkü karalamak için montaj da olabilir. Ama doğruysa yazıklar olsun!" diyerek duyurmuştu. Ama kendisi Musevilerin Hamursuz Bayramını sosyal medyadan kutlamıştı.