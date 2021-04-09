Halime Kökce'den İBB'ye eleştiri

Ramazana sayılı günler kala İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu bir kez daha kameraların karşısına geçti. İBB aracılığı ile yardım yapılmasını istedi.



AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Halime Kökce "Ekrem İmamoğlu İBB Başkanından çok İBB'nin reklam yüzü gibi maşallah. Bu filmleri çevirmekten iş yapmaya zaman bulamadıklarından trafik başta olmak üzere her yer dökülüyor." ifadelerini kullanarak eleştirdi.



SOSYAL YARDIMLARI DÜŞÜRDÜ



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti tarafından yüzde 15'e çıkartılan sosyal yardim bütçesini yüzde 2'ye düşürmüştü.





Seçim döneminde sosyal yardımları 5 kat artırma vaadinde bulunan İBB yönetimi, muhtaç vatandaşlara verilen sosyal yardım kartlarını eylül 2020 itibarıyla iptal etmeye başladı. İBB'den yıllardır sorunsuz şekilde yardım alan vatandaşlar, son aylarda İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'ndan gelen 'Sosyal yardım talebiniz olumsuz sonuçlanmıştır' mesajları ile neye uğradıklarını şaşırmıştı.

AK Parti ve MHP grubunun sosyal yardım miktarını yüzde 3'ten yüzde 15'e çıkarmasının ardından İBB yönetimi, 2021 mali bütçesinde sosyal yardım bütçesini yüzde 2'ye düşürmüştü. İBB yönetimi ayrıca sosyal yardımları yönetmelikten tamamen çıkarmak istemişti. Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, 19 Kasım'daki meclis toplantısında bu karara sert tepki gösterdi. Göksu, "İstanbul'daki garip gurebanın hakkını sizin keyfi uygulamalarınıza terk etmeyeceğiz. Bu yönetmeliği değiştirmenize müsaade etmeyeceğiz. Bu bütçede gelecek perspektifi yok, çünkü yeni yatırımlar yok" demişti.