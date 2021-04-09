Kadına yönelik şiddette önemli karar!

Kadına yönelik şiddetin gündemde olduğu günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme" toplantısı gerçekleştirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans kararının çıktığını açıkladı.



"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme" konulu toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirdi. 81. İlin valilerinin online olarak katıldığı eş zamanlı toplantıda Kadına yönelik şiddetle mücadele sıfır tolerans kararı çıktı.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından Sosyal Medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Kadına Şiddete 81 ilde eş zamanlı, Bakanlarımız Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinasyonunda, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme" toplantımızı gerçekleştirdik. Kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans kararı çıkmıştır" dedi.