PKK’ya ağır darbe

Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, jandarma ve polis özel harekât timlerinin katıldığı Eren-10 Operasyonu kapsamında aralarında kırmızı kategoride yer alan sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman'ın da bulunduğu 10 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyona katılan birlikleri tebrik ederek "Allah hızınızı kesmesin kahramanlar" dedi. Öldürülen kırmızı kategorideki terörist, Hakkâri Yüksekova'da 16 askerin şehit edildiği saldırıyı planlamış ve saldırıya bizzat katılmıştı.Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Şişman olduğu tespit edildi. Birçok eylemin planlayıcısı olan Şişman'ın koruması Tekin Yıldırım da geçen yıl 28 Eylül'de etkisiz hale getirilmişti.Şişman, 5 Eylül 2015'te Hakkâri Yüksekova Bostancık mevkiinde askeri konvoya saldırı sonucu 16 askerin şehit edilmesi, 6 askerin de yaralanması eylemlerini planlayan ve bizzat katılan teröristti. PKK'nın Botan saha sorumlusu olan teröristin ayrıca 2014-2015 yıllarında Hakkâri bölgesinde, 2020 Eylül ile 2021 Nisan ayları arasında sözde Botan saha olarak bilinen Şırnak, Mardin, Van, Siirt ve Şanlıurfa illerindeki terör olaylarının planlayıcısı olduğu belirtildi.6 yıl önce şehit ettiği EskişehirliHepsini öldürsünler, onlar da ölsünler. Bunlar hayatı söndürenlerden...Duydum ki oğlumun kanı yerde kalmamış, biz bunların üstesinden geliriz. Her zaman dik durmaya, devletimizin yanında durmaya gayret edeceğiz.