STK’lar 104 emekli amiral bildirisine karşı Ayasofya Camii’nde buluştu

104 emekli amiralin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve milli iradeyi hedef alan skandal bildirisine tepki yağmıştı. "104 Amiralden Montrö Bildirisi" başlığı altında yayınlandığı belirtilen bildiriye karşı tepkiler çığ gibi büyüyerek devam ediyor.

Eğitime Destek Platformu ve Milli İrade Platformu ortaklığıyla gerçekleştirilen basın bildirisinde "104 Emekli Amiral Bildirisine" karşı tepki gösterdi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Önder Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Cihannüma Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) de aralarında bulunduğu yaklaşık 35 Sivil Toplum Kuruluşu ve dernekten oluşan grup, cuma namazının ardından Ayasofya Camii önünde "104 Emekli Amiral Bildirisine" karşı tepkilerini ortaya koydu.

"HODRİ MEYDAN"

Demokrasi ve milli iradenin hiçe sayıldığı bildirinin yayınlamasının adından sosyal medyada "Hodri Meydan" hashtagi uzun süre gündemdeki yerini korumuştu. Cuma namazının ardından okunan bildiride, darbe imalarına karşı "Millet iradesine karşı hala bu gibi anti demokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkanlardan bir sonuç alabileceğini düşünen varsa, onlara ve tüm uzantılarına karşı buradan ilan ediyoruz: Hodri Meydan" diyen grup, millet iradesine karşı sergilenen darbe zihniyetli bildiriye sert bir dille kınadı.

Bildiride, 15 Temmuz'da milletçe verilen mücadeleyi hatırlatan "15 Temmuz'da verilen dersi idrak etmekten uzak olanlar bir gece vakti toplanıp bu milletin iradesine karşı bildiri yayınlama cüretine ve hadsizliğine kalkışmışlardır" ifadeler dikkat çekti.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Basın bildirisine katılan dernek ve vakıflar, "104 Emekli Amiral Bildirisinin" yayınlanmasının ardından tepkilerini göstermek amacıyla açıklamalarda bulunmuştu. Meşru devlet ve millet iradesine karşı darbe imalarında bulunan bildiriye karşı tepkiler her geçen gün büyüyor. Yapılan açıklama sırasında Ayasofya Camii önünde bulunan STK'lar, yalnızca İstanbul'da değil Türkiye'nin dört bir yanındaki temsilciliklerinin de cuma namazının ardından bulundukları illerde tepkilerini ortaya koyduklarını ifade etti.