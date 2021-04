Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül boşanıyor!

Karısını aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düşen Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ile karısı arasında yaşananlar günlerce konuşulmuştu.

Twitter üzerinden kocası Erdem Gül'e zehir zemberek sözler söyleyen Aslı Gül, tepkisini her fırsatta dile getirmişti. Edinilen bilgiye göre Erdem Gül ile karısı Aslı Gül'ün boşandıkları ve boşanmadan önce aralarında protokol imzaladıkları öğrenildi. İmzaladıkları protokole göre Erdem Gül, karısına toplamda 450 bin TL maddi ve manevi tazminatın yanında her ay da 3 bin TL yoksulluk nafakası ödeyecek.

ERDEM GÜL İLE KARISI BOŞANDI

Erdem Gül ile karısı Aslı Gül'ün yaptığı protokole göre, müşterek çocuk 2009 doğumlu Deniz GÜL ve 2005 doğumlu Sarp Güney GÜL' ün velayeti anne Aslı GÜL' e verilecektir. Taraflardan Aslı Gül'e toplam 225.000.-TL maddi ve 225.000.-TL manevi tazminat Erdem Gül tarafından ödenecektir.

Davalı kadına her ay 3.000.-TL yoksulluk nafakası ödenecektir. İştirak nafakası miktarları her sene mahkeme kararının kesinleştiği aydan geçerli olacak şekilde ÜFE oranında artacaktır. Ortak çocukların her biri için aylık 2.500.-TL iştirak nafakası baba tarafından ödenecektir. Çocukların her biri için kararın kesinleşmesinden itibaren baba tarafından özel sağlık sigortası yapılacaktır. Yapılmaması durumunda anne tarafından sigorta yaptırılıp babaya rücu edilecektir.