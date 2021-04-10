İmamoğlu’nun kayınvalidesi vefat etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun annesi Hava Kaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre 77 yaşındaki Hava Kaya, mide kanaması nedeniyle kaldırıldığı Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanede 40 gün yoğun bakım tedavisi gördüğü öğrenildi. Kaya, 11 Nisan Pazar günü, Trabzon Çarşıbaşı İlçesi Kovanlı Köyü Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.



İmamoğlu'nun kayınvalidesinin vefat haberini öğrenen AK Partili siyasiler taziyelerini iletti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Dilek İmamoğlu Hanımın annesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kayınvalidesi Hava Kaya'nın vefatını üzülerek öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.



Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu da "Vefatını teessürle öğrendiğimiz; Dilek İmamoğlu Hanımefendinin annesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kayınvalidesi, merhume Hava Kaya'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum" derken İstanbul'daki tüm AK Partili Belediye başkanları ve İBB Meclis üyeleri İmamoğlu'na baş sağlığı dileyerek taziyelerini iletti.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da bir taziye mesajı yayımlayıp, "İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun kayınvalidesi, Dilek İmamoğlu'nun muhterem anneleri Hava Kaya'ya Allah'tan rahmet; Ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.