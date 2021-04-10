Sana da bu yakışır gazim

Hilmi Köse 1998'de özel harekât polisi oldu. Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütlerine yönelik çok sayıda başarılı operasyonda yer aldı. 2015'te Hendek operasyonları sırasında Mardin Nusaybin'de üzerine atılan el yapımı bir bombayla sol kolu parçalandı. Aynı çatışmada en yakın silah arkadaşı Mesut Demirkıran ise şehit düştü. Bacağından ve leğen kemiğinden alınan 20 santimetre kemik ve derilerle kolundan 16 kez ameliyat geçiren gazi, "Aşk" dediği mesleğine dönebilmek için çok gayret etti. 20 yıldır atış yaptığı sol eli ve kolunu kaybederek yüzde 80 engelli olan gazi, inat edip meslekten kopmamak için atışlarda sağ elini kullanmaya başladı. Bu süreçte içindeki vatan ve millet sevgisiyle umudunu ve azmini hiç kaybetmeyen nişancı polis Köse, 20 yıl sol eliyle profesyonelce kullandığı silahını tutamadı. Ancak sağ eliyle mesleğe yeni katılmış gibi silah eğitimlerine başladı. Özel Harekât Başkanlığı'na geri döndü. Amirlerine yaptığı büyük ısrar neticesinde silah arkadaşlarının görev yaptığı Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtı bölgelerine giderek onlara destek oldu. Köse, son olarak da gururla taşıdığı gazilik unvanına yakışacak bir başarıya imza attı. Polis Teşkilatı'nın 176'ncı yıldönümü vesilesiyle düzenlenen atış turnuvasında Türkiye beşincisi oldu.Hilmi Köse gazi olduğu o anı anlattı: Teröristlerle çatışma 45 dakika sürdü. Şehadet getirmeye başladım. Benim vurulduğum noktaya 9 el bombası, 3 el yapımı bomba atarak oradan çıkarmak istemediler. Bir arkadaşım sürünerek yanıma geldi. Arkadaşıma 'Beni bırak git. Beni buradan çıkaramazsın. Sen de vurulacaksın' dedim. Arkadaşım da 'gerekirse beni de vursunlar, ya beraber çıkacağız ya da beraber şehit olacağız' dedi. Diğer arkadaşlarımın çatışarak teröristleri etkisiz hale getirmesiyle 45 dakika sonra çıkabildik.Zorlutedavi sürecinden sonra tekrar göreve döndüm. Özel harekât polisi silahla atış yapmadan duramaz. Amirlerim ve silah arkadaşlarımın desteğiyle tekrar atış yapabildim. Atış için beni götürdüler. Arkadaşım şarjöre mermi bastı ve tabancaya taktı. Atıp yatağına fişeği sürdü. Sonra silahı elime verdi. Sonra arkadaşım bana 'İyi tetiği de biz basalım' dedi. O sözü hiç unutmuyorum. Sabaha kadar uyuyamadım ve deneme yaptım. Atış alanına gittim ve başardım. Sonra arkadaşım, 'Seni hırslandırmak için öyle söyledim' dedi.