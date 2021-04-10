Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: AK Partili vekil 'Çok kötü kaza geçirdik' diyerek video paylaştı: Acil yardım bekliyoruz...
Giriş Tarihi: 10.4.2021 13:23 Son Güncelleme: 10.4.2021 13:24

: AK Partili vekil 'Çok kötü kaza geçirdik' diyerek video paylaştı: Acil yardım bekliyoruz...

Son dakika: AK Partili vekil 'Çok kötü kaza geçirdik' diyerek video paylaştı: Acil yardım bekliyoruz...

haberine göre; AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri , - arasında bir trafik kazası geçirdi. Yoğun kar yağışı ve tipi altında bölgede mahsur kalan vekil olay yerinden bir video paylaşarak yardım istedi.

AK Parti AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Şahin, kaza yaptığını ve bölgede mahsur kaldıklarını, acil yardım beklediklerini söyledi. Videoda, aracın kamyonun altına girdiği görülüyor.

Niğde-Adana kara yolunda kaza yaparak mahsur kalan TBMM İdare Amiri Ali Şahin'e ulaşıldı

"ACİL YARDIM BEKLİYORUZ"

Niğde - Adana arasında kaza yaptıklarını ifade eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin paylaştığı videoya şu notu düştü:

Niğde - Adana arasında çok kötü kaza geçirdik. Mahsur durumdayız, tipi var... Acil yardım bekliyoruz!

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: AK Partili vekil 'Çok kötü kaza geçirdik' diyerek video paylaştı: Acil yardım bekliyoruz...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA