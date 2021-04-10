Son dakika: AK Partili vekil 'Çok kötü kaza geçirdik' diyerek video paylaştı: Acil yardım bekliyoruz...

AK Parti AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Şahin, kaza yaptığını ve bölgede mahsur kaldıklarını, acil yardım beklediklerini söyledi. Videoda, aracın kamyonun altına girdiği görülüyor.

Niğde-Adana kara yolunda kaza yaparak mahsur kalan TBMM İdare Amiri Ali Şahin'e ulaşıldı

"ACİL YARDIM BEKLİYORUZ"

Niğde - Adana arasında kaza yaptıklarını ifade eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin paylaştığı videoya şu notu düştü:

Niğde - Adana arasında çok kötü kaza geçirdik. Mahsur durumdayız, tipi var... Acil yardım bekliyoruz!