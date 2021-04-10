Tunç Soyer’den yalan haber üzerinden algı operasyonu! İzmir Valiliği'nden yalanlama





VALİLİK: "BU HABER DOĞRU DEĞİLDİR. MÜŞERREF TEYZENIN ELEKTRİĞİ KESİLMEMİŞTİR"

İzmir Valiliği; Tunç Soyer'in paylaştığı haberin yalan olduğunu açıkladı ve "Bu haber doğru değildir. Müşerref teyzenin elektriği kesilmemiştir. İzmir depremi sonrası konteynerlere yerleşen 271 ailenin elektrik-su ısınma iaşe-ibate tüm ihtiyaçları karşılandığı gibi Müşerref Yardaş'ın da tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İzmir Valiliği'nin açıklamasında; "Karaburun Kaymakamımız Serap Özmen Çetin Müşerref Yardaş teyzemizi ziyaret etti. Teyzemizin tüm ihtiyaçları şimdiye kadar olduğu gibi devletimiz tarafından karşılanmaya devam edilecek" denildi.