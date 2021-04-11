Siirt'in Eruh ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'in (28) naaşı, havalimanında düzenlenen törenle memleketi Niğde'ye uğurlandı. Niğde Bor Şehitliği'nde düzenlenen törende şehidin eşi Arzu Erdem, annesi Hatice, ağabeyi Serkan Erdem ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin annesi Hatice Erdem oğlunun tabutuna sarılıp, "Vatan sağ olsun, böyle bayraklara sarılı mı gelecektin, kanın yerde kalmayacak kuzum, karlı dağları aştın da Türk bayraklarıyla geldin kuzum" diye ağıt yaktı. İl Müftüsü Osman Ayas'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı Bor Şehitliği'ne defnedildi. Geçtiğimiz yaz evlenen şehidin 20 gün önce izinli olarak baba ocağına geldiği ve 2017'de Şırnak'ta şehit düşen Osman Efe Apaydın'ın babası Hasan Apaydın ile görüşüp "Abi bana dua et şehit olmak istiyorum" dediği öğrenildi.