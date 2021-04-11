FETÖ’nün sulandırma yöntemi deşifre oldu

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Jandarma Genel Komutanlığı Marmara Bölge İmamı Nihat Keskin'in çöpe attığı 50 GB'lık flaş diskten çıkan 4 bin jandarma ile bin mahrem imama yönelik soruşturmada, örgütün üyelerini gizlemek için 'sulandırma' yöntemine başvurduğu belirlendi. İtirafçı olan jandarma mahrem imamlarından E.G., sulandırma yöntemini anlattı: "Devlet kurumlarına yanıltıcı bildirimlerde bulunarak örgüt üyesi olmayan şahısları örgüt üyesiymiş gibi göstermeye çalışıyorduk. Örgüt üyesi olmayan bir askeri, AK Parti üyesi olan bir kişiyi FETÖ üyesi diye lanse ediyorduk. Aşırı solcu biri için kripto FETÖ'cü diyorduk."