Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri FETÖ’nün sulandırma yöntemi deşifre oldu
Giriş Tarihi: 11.4.2021

FETÖ’nün sulandırma yöntemi deşifre oldu

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
FETÖ’nün sulandırma yöntemi deşifre oldu
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Jandarma Genel Komutanlığı Marmara Bölge İmamı Nihat Keskin'in çöpe attığı 50 GB'lık flaş diskten çıkan 4 bin jandarma ile bin mahrem imama yönelik soruşturmada, örgütün üyelerini gizlemek için 'sulandırma' yöntemine başvurduğu belirlendi. İtirafçı olan jandarma mahrem imamlarından E.G., sulandırma yöntemini anlattı: "Devlet kurumlarına yanıltıcı bildirimlerde bulunarak örgüt üyesi olmayan şahısları örgüt üyesiymiş gibi göstermeye çalışıyorduk. Örgüt üyesi olmayan bir askeri, AK Parti üyesi olan bir kişiyi FETÖ üyesi diye lanse ediyorduk. Aşırı solcu biri için kripto FETÖ'cü diyorduk."
Kısaca şirketinizden bahseder misiniz?
Kısaca şirketinizden bahseder misiniz?
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ’nün sulandırma yöntemi deşifre oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA