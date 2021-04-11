SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 11 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte güncel Covid-19 verileri

Son dakika haberi: Koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Vaka sayılarının ve vefat sayılarının da artmasıyla, yeni tedbirlerin konuşulmaya başlandığı salgında, güncel veriler de açıklandı. Sağlık Bakanlığı 11 Nisan tablosunu paylaştı. işte Türkiye'de güncel koronavirüs verileri.
11 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ
Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, 50 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, 50 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 548 oldu.
Son 24 saatte 30 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 331 bin 411'e yükseldi.
Toplam test sayısı 41 milyon 591 bin 854'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 849 bin 11, vefat sayısı 33 bin 939, ağır hasta sayısı 2 bin 824 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
DÜNKÜ VERİLER
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
Tabloya göre son 24 saatte 248 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 33 bin 702'ye yükseldi. Toplamda 41 milyon 297 bin 580 test yapıldı. Bugün yapılan 302 bin 735 testten, 52 bin 676 yeni vaka sayısı, 2 bin 497 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.
Toplam vaka sayısının 3 milyon 798 bin 333, bugün iyileşen 32 bin 539 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 301 bin 217'ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, ağır hasta sayısının ise 2 bin 739 olduğu açıklandı.