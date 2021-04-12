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Giriş Tarihi: 12.4.2021 20:48 Son Güncelleme: 12.4.2021 20:48

'da son 24 saatte 9 bin 789 yeni tespit edildi

İHA
İtalya'da son 24 saatte 9 bin 789 yeni vaka tespit edildi

'da yeni tip salgını nedeniyle son 24 saatte 358 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 114 bin 612’ye yükseldi. sayısı ise 9 bin 789 artarak 3 milyon 779 bin 594’e ulaştı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından (Covid-19) en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da, vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

9 BİN 789 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 190 bin 635 koronavirüs testi yapıldığı ve 9 bin 789 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 779 bin 594'e ulaştığı kaydedildi.

358 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 358 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının ise 114 bin 612'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 18 bin 10 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 524 bin 417 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 8 kişi azalarak 3 bin 593'e geriledi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI 13 MİLYONU AŞTI

İtalya'da bugüne kadar 13 milyon 125 bin 458 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 3 milyon 952 bin 644 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

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İtalya'da son 24 saatte 9 bin 789 yeni vaka tespit edildi
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