Kafaları karıştıran imar değişikliği yargıya taşındı

Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinden Çeşme'de Sakarya Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan yaklaşık 5 bin metrekare bina ile ilgili Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın onayıyla imar değişikliğine gidildi. İmar planlarında 'ticaret-turizm-konut' olarak işli olan bina Çeşme Belediye Meclisi'nin 15 Ekim 2019'daki kararı ile 'belediye hizmet alanı' olarak değiştirildi. Çeşme'nin en değerli taşınmazlarından biri olan ve yarısı özel şirkete ait bina ile ilgili imar planı değişikliği İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından da onaylandı. Bu karar üzerine binanın yarısının sahibi Batı Rüzgarı Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yürütmenin durdurulması ve imar planının iptali istemiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Çeşme Belediyesi'ne dava açtı.

BİLİRKİŞİ ATANDI

İzmir 4. İdare Mahkemesi'nde görülen davada Çeşme Belediyesi mevcut belediye hizmet binasındaki otopark alanının yeterli olmaması nedeniyle bu kararın alındığını savundu. Dava devam ederken, mahkeme konu ile ilgili bilirkişi incelemesi talep etti. Bilirkişiler Prof. Dr. Şebnem Gökçen, Prof. Dr. Ebru Çubukçu ve Doç. Dr. Neslihan Karataş binayı incelemek üzere 26 Şubat 2021'de Çeşme'ye gitti. Bilirkişiler bina ile ilgili inceleme ve keşif yaparken, binanın yıkılıp otopark ve belediye hizmet binası yapılacağını duyan vatandaşlar da bölgeye geldi. Binanın yıkılmamasını isteyen çevre sakinleri bilirkişi heyetine marketler zincirinin kalmasını ve kendileri için bunun daha yararlı olacağını ifade etti. Mahkeme, bilirkişilere raporlarını hazırlamaları için 60 gün süre verdi. Bilirkişi heyetinin önümüzdeki günlerde raporlarını mahkemeye sunmaları bekleniyor.

BAŞKAN ORAN NEDEN PAHALI YOLU SEÇTİ?

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın belediyenin otopark ihtiyacını daha basit ve ekonomik yollardan çözmek varken, milyonlarca lira değerindeki binayı yıkıp daha pahalı bir yol izlemesi akıllarda soru işareti bıraktı. Bölge sakinlerinin neredeyse tüm ihtiyaçlarını giderdiği bir market olarak kullanılan bu taşınmazın belediyenin kasasından milyonlarca lira harcanarak kamulaştırılmak istenmesi ve yıllarca sürecek bir yatırım yapmayı tercih etmesi herkesin tepkisine yol açtı. Bölgede mülkiyeti Çeşme Belediyesi'ne ait birçok taşınmaz bulunurken, bunun yerine yarısı özel şirkete ait olan binayı tercih etmesi skandal olarak nitelendirildi. Çeşme Belediyesi tarafından binanın yarısına sahip özel şirkete ödenecek kamulaştırma bedelinin yanı sıra, söz konusu taşınmazda kiracı konumunda olan marketler zincirine de yüklü tazminat ödemek zorunda kalabilir.