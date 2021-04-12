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Giriş Tarihi: 12.4.2021 19:58 Son Güncelleme: 12.4.2021 19:59

Son Dakika Haberi: ile arasındaki uçuşlar geçici olarak sınırlandırıldı

Son Dakika Haberi: Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar geçici olarak sınırlandırıldı

Son Dakika Haberi: Başbakan Yardımcısı Golikova, ile Rusya arasındaki normal ve charther uçuşlarının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Bu kapsamda 15 Nisan - 1 Haziran arasında uçuşlar sınırlandırıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çeşitli önlemler alınacağını ifade eden Golikova, "Türkiye ile Rusya arasındaki normal ve charther uçuşların 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırmasına karar verildi." dedi.

İstanbul ile Moskova arasında haftada iki uçuş gerçekleştirilebileceğini kaydeden Golikova, "Ayrıca Türkiye'de bulunan Rus vatandaşlarının Rusya'ya dönüşü ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşasında yer alanların ulaşımı için uçuşlar korunacak." diye konuştu.

UÇUŞLAR TEKRAR NORMALE DÖNECEK

Süreci yakından takip etmeyi devam ettireceklerini belirten Golikova, salgınla ilgili gelişmelerin olumlu yönde ilerlemesi halinde uçuşların tekrar normale döneceğini söyledi.

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Son Dakika Haberi: Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar geçici olarak sınırlandırıldı
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