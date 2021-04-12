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Giriş Tarihi: 12.4.2021 10:19 Son Güncelleme: 12.4.2021 10:23

Son dakika: , koronavirüse yakalandı

DHA
Son dakika: Muharrem İnce, koronavirüse yakalandı

Son dakika bilgisine göre CHP'den istifa ederek, parti kurma çalışmalarını sürdüren , Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Son dakika... 'Memleket Hareketi' başlatarak, CHP'den istifa eden eski Yalova milletvekili Muharrem İnce, koronavirüs belirtileri üzerine hastaneye başvurdu. İnce'nin yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Evde karantinaya alınan İnce'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"BENİMLE TEMASLI OLANLARIN TEST YAPTIRMALARINI RİCA EDİYORUM"

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yapan Muharrem İnce, test sonucunun pozitif çıktığını belirterek, "Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız" dedi.

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Son dakika: Muharrem İnce, koronavirüse yakalandı
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