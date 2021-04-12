Sözcü’nün yalanı yine patladı! Göksu yalanladı: “Yine Çakıldın Sözcü!”

Sözcü Gazetesi, "Tevfik Göksu İBB'yi eleştirmişti, kendisi yüzde 50 düşürdü" başlığıyla bir haber yayınladı. Bu haberde spotunda, "İBB'nin 2021 yılı bütçesinde sosyal yardım bütçesinin, yüzde 3'ten yüzde 2'ye düşürüldüğünü savunarak eleştiren İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun yönettiği Esenler Belediyesi'nde sosyal yardım bütçesini 2020 yılında yüzde 50 düşürdüğü ortaya çıktı" ifadelerini yer verildi.

"SOSYAL YARDIM BÜTÇEMİZİ 2021 YILINDA %114 ARTTIRARAK 15 MİLYON TL'YE ÇIKARDIK"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Sözcü'nün bu haberini "Yine çakıldın Sözcü" diyerek yalanladı.. Göksu, "Yine çakıldın Sözcü 2020 yılında 7 Milyon TL olan sosyal yardım bütçemizi 2021 yılında %114 arttırarak 15 Milyon TL'ye çıkardık. Sen bizi mecliste %15'e çıkardığımız sosyal yardım bütçesini 2021'de %2'ye düşüren İBB ile karıştırdın galiba" ifadelerini kullandı.