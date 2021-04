Türkiye kimliğine sahip olanlar gavurun kılıcıyla bize saldırıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen Uluslararası Demokratlar Birliği Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabulünde konuştu. İşte konuşmanın satırbaşları;Medeniyetimizin yükselişini hazmedemeyenlerin saldırılarına göğüs geriyor, böylesine kutlu bir mücadelenin sancaktarlığını yapmaktan şeref duyuyoruz. Güya bize muhalefet yapmak adına Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olduğu halde gavurun kılıcını sallayarak üzerimize gelenleri gördükçe de üzülüyoruz. Proje ürünü oldukları açıkça belli olan şahsiyetlerin, konuların, kampanyaların bizim ülkemizin dikkatini asıl hedeflerinden uzaklaştırmak gayesiyle ortaya sürüldüğünün farkındayız. Türkiye'nin son 8 yıldır yaşadığı her hadise bu sinsi oyunun bir parçasıdır. Hiçbiri kendi dinamiklerimizin tabii ürünü olmayan bunca siyasi, sosyal, ekonomik, psikolojik saldırının hepsinin de üstesinden Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle şimdiye kadar gelmeyi başardık. Sınırlarımızın tacizinden, terör örgütlerinin harekete geçirilmesine, darbecilerden ekonomik tetikçilere tüm yöntemler kullanılarak Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynamaya çalışanlara aradıkları fırsatı vermedik. Son dönemde gerçekte ne olduğu, nasıl olduğu, niçin olduğu gayet iyi bilinen kimi konular üzerinden başlatılan kirli kampanyaları da bu sürecin yeni bir dalgası olarak görüyoruz. Özellikle CHP Türkiye karşıtı her senaryonun içerisinde. Geçmişte bu partiyi asla tasvip etmesek de kendince bir duruşa, tarza ve söyleme sahipti. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi kime ne duymak istiyorsa onu söyleyen, seviyesizliği, değersizliği, lümpenliği, yalanı, iftirayı siyasetin merkezine yerleştirmiş bir yapı haline dönüşmüştür.(Çiftçiden patates, soğan ve çeltik alımı) Çiftçilerimizden, üreticilerimizden çok sayıda samimi teşekkür mesajı aldık. Bizim için en büyük şeref milletimize efendi olmak değil, hizmetkâr olmaktır. 81 il valiliklerimizle konuyu takip edip neticelendirerek hem üreticilerimizi sıkıntıdan kurtaracak hem de vatandaşımıza destek olacağız.YAKLAŞIK 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda 1000'er lira ikramiye ödeme sözü vermiş ve bunu hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin Ramazan'daki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz.KORONAVİRÜS salgını sebebiyle yaşadığımız zorlukların ülkemiz ve milletimiz için yeni müjdelere kapı aralayacağına inanıyoruz. Allah'ın izni ile Türkiye bu salgın sürecinden çok daha güçlenerek çıkacaktır. Dünya genelinde 3 milyon insanın hayatına mal olan salgın dalgalar halinde yayılmaya devam ediyor. Hemen her gün bir yakınımızın, komşumuzun vefat haberi ile yüreğimiz dağlanıyor. Milletin sıkıntısını siyasi ikbal kapısı olarak gören muhterislere aldırmadan tedbire sarılıp takdire teslim olarak salgınla mücadelemize devam edeceğiz. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek inşallah bu hastalığın üstesinden hep birlikte geleceğiz. Böyle bir dönem içinde bile yüzde 1,8'lik büyüme oranı elde ettik.BATI'DAKİ Irkçı dalgadan sadece Türkler değil etnik kimliği , aidiyeti farklı toplum kesimleri de mağdur oluyor. Geçtiğimiz yıl önceki senelere göre nefret suçları iki kat artmıştır. Sadece 2020'de Almanya'da 400'ü bizim insanlarımıza yönelik olmak üzere 900'ün üzerinde ırkçı saldırı kaydedilmiştir. Yine geçen yıl cami ve cami derneklerimize yönelik 121 eylem düzenlenmiştir. Avrupa'da da kamusal alan- özel alan kurnazlığı üzerinden Müslüman kadınların hakları gasp edilmektedir. Meselenin asıl vahim tarafı bize demokrasi ve insan hakları dersi verenlerin kendi ülkelerinde insan haklarının çiğnenmesine ses çıkarmaması.TÜRKİYE'NİN rekorlar ve başarılarla dolu son 19 yılına, kadınlarımız ve gençlerimizle birlikte damgamızı vurduk. Dış politikada başarısızlığa uğrayan, içeride sıkışan, kişisel rekabetlerini bulundukları makamların önüne geçiren batının başarısız siyasetçileri bu kifayetsizliklerini şahsıma ve Müslümanlar'a saldırarak kamufle etme çabasında. Avrupalı Türkleri hala 1960'ların dar kalıplarına sıkıştırmaya çalışanlar, büyüyen ve güçlenen bir diaspora gerçeğini kabullenmek istemiyor. Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocalarımızın Kovid-19 aşısını geliştirmede yakaladıkları başarı, kendilerine destek olunması ve fırsat verilmesi halinde insanımızın neler yapabileceğini açıkça göstermiştir. Bugün Avrupa'da geniş bir yelpazede varlık gösteren yaklaşık 6 milyon insanımız var. Türkler'in hor, hakir görüldüğü günler artık geride kaldı. O iş bitti. Batı'daki ırkçı dalgaya karşı çok ciddi mücadeleler verdik.(Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlik) Bölgemizin huzuru ve güvenli geleceği için her iki ülkenin de anlaşmazlıkları bir an önce müzakere ve barış yoluyla çözmesini istiyor, bu yönde gayret gösteriyoruz.Pandemi gibi önemli hadiselerin küresel ölçekte değişikliklere yol açtığını görüyoruz. Türkiye bu yeni sürece en hazırlıklı giren ülkelerden biri. Ülkemizin salgınla mücadeledeki örnek başarısı yurtdışındaki vatandaşlarımız tarafından daha iyi görülüyor. Türkiye'nin ücret almadan en üst standartlarda sunduğu hizmetlere Avrupa'da çok ciddi meblağ ödenerek ancak ulaşılıyor. Avrupa'da hastane kapılarından geri çevrilen nice vatandaşlarımız olduğunu da biliyoruz. Pandemi döneminde bugüne kadar 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım göndererek Türkiye'nin ve Türk milletinin alicenaplığını (cömert-yüce gönüllü) dünyaya gösterdik. Salgının başından bu yana 142 ülkeden 100 bini aşkın vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik.