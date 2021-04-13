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Giriş Tarihi: 13.4.2021 17:04

DEAŞ operasyonu 6 gözaltı

ABBAS ÇAKAR
DEAŞ operasyonu 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları ve örgüt adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, DEAŞ silahlı terör örgütü güdümünde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgüt üyesi oldukları ve örgüt adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorguları devam ederken, tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adlyesine sevk edilmeleri bekleniyor.

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DEAŞ operasyonu 6 gözaltı
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