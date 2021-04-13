DEAŞ operasyonu 6 gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, DEAŞ silahlı terör örgütü güdümünde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda örgüt üyesi oldukları ve örgüt adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorguları devam ederken, tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adlyesine sevk edilmeleri bekleniyor.