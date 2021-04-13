SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi basın yayın birimine para yetiştiremiyor!

ÇOBAN: "İŞİNİZ, GÜCÜNÜZ FİLM"

Belediyenin basın biriminin 2020 yılında 4 milyon lira harcadığını, 2021 yılı için ise belirlenen 7 buçuk milyon lirayı 3 ayda tüketip, yıl onu için 5 milyon lira daha ek ödenek istediğini belirten Togay Çoban şunları söyledi: "Belediye başkanı 2021 yılı için yedi buçuk milyon bütçe ayırdı basın için. Geçen hafta encümendeyiz. Baktık, 'yedek ödenekler aktarma süreciyle beş milyonluk basına aktarmak için yedek ödenekten para aktaracağız' dedi. Bu nedir dedik? 'Ya işte basına ihtiyaç var' dediler. Ya arkadaşlar Allah'tan korkun dedik ya. Diyorsunuz ki garip gurebaya, fakire yardımcı olacağız. Yedi buçuk milyon bütçe yetmemiş daha Mart ayındayız, bitirmişsiniz, beş milyon da yedek ödenekten para alıp, reklam yapacaksınız. İşiniz, gücünüz film."