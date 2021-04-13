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Giriş Tarihi: 13.4.2021 22:50

'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 324 kişi hayatını kaybetti

AA
Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 324 kişi hayatını kaybetti

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan 'da, salgın nedeniyle son 24 saatte 324 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 99 bin 508'e yükseldi.

Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatin bilançosu açıklandı. Buna göre; ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 324 kişi hayatını kaybetti, 39 bin 113 yeni vaka tespit edildi.

SON 4 GÜNDE YAŞLI BAKIMEVLERİNDE 21 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 324 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 21 kişi hayatını kaybetti, can kaybı 99 bin 508'e çıktı. Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 39 bin 113 artışla 5 milyon 106 bin 329'a yükseldi.

TESTLERİN POZİTİF ÇIKMA ORANI YÜZDE 9,1'E YÜKSELDİ

Hastanelerde 5 bin 952'si yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 226 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 2 bin 117 artışla 313 bin 51'e ulaştı. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 9,1'e yükseldi.

AŞILANANLARIN SAYISI 11 MİLYONU GEÇTİ

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 11 milyon 340 bin 564'e çıktı, bunlardan 3 milyon 977 bin 406'sına ikinci doz uygulandı.

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Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 324 kişi hayatını kaybetti
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