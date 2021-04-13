Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 324 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatin bilançosu açıklandı. Buna göre; ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 324 kişi hayatını kaybetti, 39 bin 113 yeni vaka tespit edildi.

SON 4 GÜNDE YAŞLI BAKIMEVLERİNDE 21 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 324 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 21 kişi hayatını kaybetti, can kaybı 99 bin 508'e çıktı. Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 39 bin 113 artışla 5 milyon 106 bin 329'a yükseldi.

TESTLERİN POZİTİF ÇIKMA ORANI YÜZDE 9,1'E YÜKSELDİ

Hastanelerde 5 bin 952'si yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 226 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 2 bin 117 artışla 313 bin 51'e ulaştı. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 9,1'e yükseldi.

AŞILANANLARIN SAYISI 11 MİLYONU GEÇTİ

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 11 milyon 340 bin 564'e çıktı, bunlardan 3 milyon 977 bin 406'sına ikinci doz uygulandı.