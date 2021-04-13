İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyon, 11 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla başlattı. Çalışma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin sonucunda örgütün çatışma bölgeleriyle bağlantısı olduğu belirtilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik gece saatlerinde operasyon yapıldı.



11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA



10 ilçede 19 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü. Terörle mücadele ekipleri, şüphelilerin adresinde uzun süre arama yaptı.



Operasyonla ilgili çalışmaların devamlılığı belirtildi.