İtalya'da son 24 saatte 13 bin 447 yeni vaka tespit edildi

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

13 BİN 447 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 304 bin 990 koronavirüs testi yapıldığı ve 13 bin 447 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 793 bin 33'e ulaştığı kaydedildi.

SON 24 SAATTE 358 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 358 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının ise 114 bin 612'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 18 bin 160 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 519 bin 220 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 67 kişi azalarak 3 bin 526'e geriledi.

AŞILANANLARIN SAYISI 13 MİLYONU GEÇTİ

İtalya'da bugüne kadar 13 milyon 377 bin 145 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 4 milyon 18 bin 236 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.